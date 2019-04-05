Ямалец, спаивавший подростка, скрывался от правосудия в тундре

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-05T08:09:36+03:00

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Жителю Белоярска, спаивавшему подростка, грозит четыре года лишения свободы. Уголовное дело на ямальца завели еще в июне 2018 года. Однако поймать злодея удалось лишь в марте этого года.

Известно, что мужчина с января по март угощал спиртным своего несовершеннолетнего приятеля. При этом старший товарищ знал, сколько юному собутыльнику лет. Трижды за это мужчину привлекали к административной ответственности, но он не сделал для себя должных выводов.

В результате на него завели уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в употреблении спиртных напитков. Однако длительное время подозреваемый скрывался от правоохранительных органов в тундре. Только в марте 2019 года его местонахождение было установлено, сообщает окружная прокуратура.

Прокурором Приуральского района утвердила обвинительный акт по указанному уголовному делу, которое ушло в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU