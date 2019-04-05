В двух ямальских районах установят новые убойные комплексы

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-05T07:55:57+03:00

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На Ямале планируется приобрести еще два модульных убойных комплекса для заготовки оленины. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента АПК Андрей Рубашин во время заседания правительства региона.

Новые комплексы установят в южной части Тазовского района и в селе Мужи Шурышкарского района. За последние два года аналогичные объекты поставлены в город Тарко-Сале, сёла Белоярск и Питляр. В минувшую заготовительную кампанию все три комплекса введены в работу.

Андрей Рубашин уточнил, что для соблюдения экологических норм до конца года действующие заготовительные объекты планируется дооснастить мобильными крематорами, чтобы безопасно утилизировать отходы производства. На приобретаемых комплексах эти установки уже предусмотрены.

Работа по пресечению убоя оленей вне спецпунктов будет в регионе активно продолжаться. Такая продукция не подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе и не имеет соответствующих документов.

С начала января проведено 25 рейдов, выявлено два нарушения. В таких мероприятиях участвуют – служба ветеринарии, правоохранители и органы власти. Одновременно оленеводам рассказывают о правилах убоя и других существующих нормах, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU