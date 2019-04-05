Лже-сотрудница банка списала со счета у ноябрянки восемь тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-05T09:52:25+03:00

Лже-сотрудница банка списала с банковского счета у ноябрянки восемь тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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У жительницы Ноябрьска с банковского счета украли 8 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, чтобы найти злоумышленников. Выяснилось, что это произошло после звонка мнимой сотрудницы банка.

Северянка рассказала, как это было. На мобильный телефон ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и пояснила, что ее банковской карты ноябрянки якобы осуществляется списание денежных средств. Чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить денежные средства, неизвестная женщина попросила доверчивую горожанку назвать все реквизиты карты, а также пароли, пришедшие на телефон. Ноябрянка сообщила всю интересующую информацию. После этого с ее счета ушли 8 тысяч рублей.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по ЯНАО.

Полиция напоминает гражданам: ни в коем случае не сообщать по телефону неизвестным, действующим под различными предлогами, номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию. При поступлении сомнительных звонков уточнять информацию по телефону «горячей линии» банка.

ИСТОЧНИК KP.RU