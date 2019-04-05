Власти Ямала упростили получение жилищной субсидии

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-05T07:09:17+03:00

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Получить жилищную субсидию работникам бюджетной сферы стало проще. Губернатор округа Дмитрий Артюхов подписал новую редакцию программы. Изменение коснулось документов, необходимых для получения соцвыплаты.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, теперь для участия в программе не нужен документ, подтверждающий постоянную прописку в регионе. Власти округа сочли это условие излишним. Кстати, на норму, которая усложняет участие в программе, первыми обратили внимание подписчики губернатора в социальных сетях.

В результате теперь в качестве доказательства проживания можно предоставить: паспорт с отметкой о регистрации, свидетельство о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания, судебное решение или адресную справку по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, выданную территориальным органом МВД.

Если ни одного из этих документов у заявителя нет, то можно подать альтернативные: выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), договор найма жилого помещения, расположенного на территории округа, домовую книгу на жильё, трудовую книжку, справку из образовательной организации.

Ещё одна поправка разрешила подавать документы на участие в программе по месту нахождения работодателя. Прежняя редакция позволяла это сделать только в органы местного самоуправления по месту жительства работника бюджетной сферы в автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU