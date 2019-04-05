2019-04-05T06:16:10+03:00
Происшествия

Ямалец, мечтая зарабатывать дома, отдал мошенникам два миллиона рублей

Злоумышленники уговорили его загрузить на свой компьютер программу
Анна Полякова
Поделиться:
Ямалец, мечтая зарабатывать дома, отдал мошенникам два миллиона рублейЯмалец, мечтая зарабатывать дома, отдал мошенникам два миллиона рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Ямалец лишился двух миллионов рублей из-за своей доверчивости. Как выяснилось, жителя с. Мыс Каменный Ямальского района развели мошенники.

В январе 2019 года в сети Интернет он увидел рекламу о подработке на дому и оставил свои данные на сайте. После этого с ним связались злоумышленники и пояснили, что для работы ему необходимо загрузить на свой компьютер программу стоимостью 170 тысяч рублей. В дальнейшем мужчина через программу неоднократно перевел деньги на общую сумму более 2 млн рублей.

Только 3 апреля он обратился с заявлением в дежурную часть отделения МВД России по Ямальскому району.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лабытнангцам предлагают определиться с понятием «здоровый образ жизни»
В Надыме дорогу не поделили кроссовер и легковушка
Лучший учитель Ямала работает в Лабытнанги
Зимник Салехард – Надым закрыт для всех автомобилей
В Тарко-Сале на пешеходном переходе сбили ребенка
На Ямале потребовали закрыть доступ к сайту с экстремистскими материалами
Ямальская школьница претендует на корону «Юной Мисс Вселенной»
Ямалец, спаивавший подростка, скрывался от правосудия в тундре
В двух ямальских районах установят новые убойные комплексы
Лже-сотрудница банка списала со счета у ноябрянки восемь тысяч рублей
Власти Ямала упростили получение жилищной субсидии
Погода на Ямале 5 апреля: плюсовая температура, местами пройдет дождь
В Лабытнанги во время облавы на пьяных за рулем поймали водителя с фальшивыми правами
«Цифровые волонтёры» помогают ямальцам настроить оборудование
В Салехарде на киберполигоне идет обмен лучшими практиками защиты информации
В Ноябрьске при чистке крыши упал рабочий
ЧП в детсаду Муравленко: на малыша обрушилась штукатурка
На Гражданском форуме в Салехарде обсудят ямальский комфорт
В Лабытнанги мужчина всадил в грудь собутыльнику канцелярский нож
За три месяца на Ямале случилось 232 пожара
В Ноябрьске пройдут Дни малого бизнеса Ямала
В Лабытнанги руководитель отделался штрафом за долг по зарплате в шесть миллионов
В Надыме 9 мая состоятся акция «Бессмертный полк» и парад-шествие
Инфраструктурные проекты Ямала признаны приоритетными для страны
Житель Лабытнанги, потеряв паспорт, лишился денег
Ямал встречает Всероссийский театральный марафон