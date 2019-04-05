Ямалец, мечтая зарабатывать дома, отдал мошенникам два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:16 2019-04-05T06:16:10+03:00

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Ямалец лишился двух миллионов рублей из-за своей доверчивости. Как выяснилось, жителя с. Мыс Каменный Ямальского района развели мошенники.

В январе 2019 года в сети Интернет он увидел рекламу о подработке на дому и оставил свои данные на сайте. После этого с ним связались злоумышленники и пояснили, что для работы ему необходимо загрузить на свой компьютер программу стоимостью 170 тысяч рублей. В дальнейшем мужчина через программу неоднократно перевел деньги на общую сумму более 2 млн рублей.

Только 3 апреля он обратился с заявлением в дежурную часть отделения МВД России по Ямальскому району.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU