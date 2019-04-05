2019-04-05T07:47:05+03:00
Общество

Погода на Ямале 5 апреля: плюсовая температура, местами пройдет дождь

Ветер западных направлений 6 - 10 м/с
Анна Полякова
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Погода на Ямале 5 апреля: плюсовая температура, местами пройдет дождьПогода на Ямале 5 апреля: плюсовая температура, местами пройдет дождьФото: Анна Полякова
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В пятницу, 5 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде около ноля градусов, пасмурно, в течение дня периодически - снег, ветер западный 6 м/с.

В Ноябрьске +2 градуса, облачно, без осадков, юго-западный ветер 11 м/с.

В Новом Уренгое - 1градус, пасмурно, утром и вечером пройдет снег, ветер юго-западный 9 м/с.

В Надыме +3 градуса, пасмурно, вечером - дождь, ветер западный 10 м/с.

В Губкинском +2 градуса, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 10 м/с.

В Тарко-Сале +2 градуса, пасмурно, вечером пройдет дождь, переходящий в снег, ветер юго-западный 9 м/с.

В Муравленко +3 градуса, днем ясная погода, ближе к ночи начнется снег, ветер юго-западный 10 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, снег, ветер западный 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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