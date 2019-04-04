В Лабытнанги во время облавы на пьяных за рулем поймали водителя с фальшивыми правами

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-04T17:43:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабытнанги полицейские задержали мужчину с поддельными документами. Его поймали во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Сотрудники ОГИБДД 29 марта остановили автомобиль, водитель которого, ранее не судимый местный житель 1980 года рождения, предоставил сотрудникам подложное водительское удостоверение, приобретенное посредством сети Интернет.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Полицейские выясняют личность причастных к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU