«Цифровые волонтёры» помогают ямальцам настроить оборудование

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-04T17:08:35+03:00

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До перехода на цифровое эфирное телевидение на Ямале осталось чуть больше недели. На сегодняшний день возможность просмотра цифрового эфирного телевидения имеют 96,7% жителей округа, цифровое эфирное вещание осуществляет 31 объект РТРС с охватом 42 населённых пункта.

Для подготовки к переходу на «цифру» в регионе создана рабочая группа. Одной из наиболее важных задач стало обеспечение социально незащищённых слоёв населения пользовательским оборудованием для приёма цифрового телесигнала.

Для информирования и оказания помощи жителям при переходе на ЦТВ в муниципалитетах сформирован «Цифровой волонтёрский корпус». Обучение волонтёров проводил департамент молодёжной политики и туризма округа совместно с департаментом информационных технологий и связи, МФЦ ЯНАО и региональным ресурсным центром поддержки добровольчества.

Более 350 волонтеров консультируют и помогают при настройке приёмного оборудования. Формируются наряды участникам волонтёрского движения для оказания помощи на дому. За два месяца отработано более 850 обращений граждан.

Заявки на помощь по подключению и настройке оборудования для приёма цифрового телевидения принимаются по единому номеру горячей линии – 8 800 2000 115, действующей на базе МФЦ округа.

ИСТОЧНИК KP.RU