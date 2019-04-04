В Салехарде на киберполигоне идет обмен лучшими практиками защиты информации
Защитить жизненно важные интересы личности, общества и государства от угроз, связанных с применением информационных технологий. Такую цель поставили перед собой участники методического сбора в Салехарде, который прошел 4 апреля.
В ходе двухдневного мероприятия будут рассматриваться новые методологические подходы к обеспечению безопасности информации ограниченного распространения в органах исполнительной власти.
В режиме видеоконференцсвязи в работе примут участие профильные специалисты органов местного самоуправления шести субъектов федерального округа. На базе развёрнутого киберполигона между участниками методического сбора состоится обмен лучшими практиками профмастерства в области защиты информации.
При проведении итогового круглого стола участники обсудят проблемы обеспечения безопасности информации в системах органов власти в условиях импортозамещения.
Мероприятие организовано Управлением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по Уральскому федеральному округу
Как отметил руководитель Управления ФСТЭК России по УрФО Олег Чувардин, промышленность, наука, образование и система госуправления России проходят этапы структурных и качественных изменений.
«Основой качественного рывка является использование IT-технологий, без которых сегодня невозможно представить ни одну из сфер жизни», – сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU