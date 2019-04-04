СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-04T14:48:11+03:00

В Ноябрьске при чистке крыши упал рабочий Фото:89.mchs.gov.ru

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В Ноябрьске при чистке крыши от снега и наледи произошел несчастный случай. Рабочий сорвался и упал с высоты. Прокуратура начала проверку.

Известно, что во время ЧП производилась очистка кровли здания ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания».

Прокуратура выяснила, что при проведении подобных работ на крышах не во всех случаях соблюдается техника безопасности и правила охраны труда.

Для работодателей за нарушение нормативных требований охраны труда предусмотрена административная ответственность. В случае причинения тяжкого вреда здоровью человека либо наступления смерти законодателем установлена уголовная ответственность.

Надзорные органы намерены проверить исполнялись ли законодательства об охране труда и соблюдалась ли техника безопасности при выполнении соответствующих работ. В случае выявления нарушений закона – приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Кроме того, по данному факту проводиться процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле в прокуратуре города.

ИСТОЧНИК KP.RU