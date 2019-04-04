ЧП в детсаду Муравленко: на малыша обрушилась штукатурка
Прокуратура Муравленко проводит проверку после инцидента в детском саду «Орленок». На воспитанника упала штукатурка, обрушившаяся с потолка игровой комнаты. ЧП произошло 2 апреля. В результате мальчик получил телесные повреждения в виде ушиба головы и ссадин на кистях рук, ему оказана необходимая медицинская помощь.
В ведомство информация о происшествии поступила только сегодня. Незамедлительно организованы надзорные мероприятия.
В ходе проверки правоохранители оценят соблюдение требований законодательства о безопасности пребывания детей в дошкольных организациях, кроме того, будет решен вопрос о судебной защите прав малолетнего, сообщили в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU