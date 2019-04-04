СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-04T14:02:31+03:00

На Гражданском форуме в Салехарде обсудят ямальский комфорт Фото: правительство ЯНАО

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В Салехарде состоится Гражданский форум «Ямал – территория комфорта». Свыше 200 представителей некоммерческих организаций, органов власти и малого бизнеса 11 апреля обсудят социально значимые инициативы, сообщает правительство ЯНАО.

Впервые Гражданский форум пройдёт в окружной столице. Ранее он проводился в Новом Уренгое и Ноябрьске.

В этот раз участники форума определят конкретные механизмы поддержки иницатив с учётом тематики предстоящего форума – формирование комфортной среды жизни на Ямале.

Планируются четыре площадки свободных дискуссий по разным тематическим направлениям, в работе которых будут участвовать, в том числе, эксперты федерального уровня. Это – комфортная среда: общественные инициативы и социальные проекты; добровольчество – тренд современного гражданского общества; развитие рынка социальных услуг; стратегия государственной национальной политики до 2025 года.

Подведение итогов состоится на панельной дискуссии. Участники форума утвердят резолюцию, которая будет содержать конкретные предложения органам власти и некоммерческому сектору в разрезе тем дискуссионных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU