2019-04-04T13:32:05+03:00
Происшествия

В Лабытнанги мужчина всадил в грудь собутыльнику канцелярский нож

Бригада скорой помощи спасла раненого
Анна Полякова
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В Лабытнанги мужчина всадил в грудь собутыльнику канцелярский ножВ Лабытнанги мужчина всадил в грудь собутыльнику канцелярский ножФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги мужчина во время конфликта расправился с оппонентом канцелярским ножом. Возбуждено уголовное дело об умышленном причиненим легкого вреда здоровью.

Как рассказали УМВД России по ЯНАО, само происшествие случилось 17 марта. В дежурную часть ОМВД России по г. Лабытнанги о нем сообщили из городской больницы. По словам диспетчера, бригада ОСМП выехала для оказания медицинской помощи местному жителю.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали. Во время возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений 57-летний мужчина нанес своему 32-летнему знакомому не менее двух ударов в область грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело. Агрессивному ямальцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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