СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-04T13:14:46+03:00

За три месяца на Ямале случилось 232 пожара Фото: 89.mchs.gov.ru

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Ямальские спасатели подвели итоги первого квартала 2019 года. За три месяца в регионе зарегистрировано 232 пожара, спасено 79 человек и материальных ценностей на сумму более 258 миллионов рублей, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Более двух тысяч различных профилактических мероприятий провели сотрудники МЧС за три месяца. Регулярно инспекторы пожарного надзора выходили в рейды, вели беседы с населением о правилах безопасности, раздавали памятки.

Основные усилия спасателей были сосредоточены на жилом секторе. Были организованы подворовые обходы, сходы граждан, проверки мест с массовым пребыванием людей, а также различные мероприятия среди подрастающего поколения. За три месяца мерам пожарной безопасности было обучено более 16-ти тысяч ямальцев.

Благодаря проводимой работе на территории Ямала не произошло чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU