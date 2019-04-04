2019-04-04T12:12:31+03:00
Общество

В Ноябрьске пройдут Дни малого бизнеса Ямала

Бизнесмены поделятся историями и технологиями успеха
Анна Полякова
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В Ноябрьске 26 и 27 апреля съедутся более 200 российских и региональных бизнесменов. Здесь состоится главное окружное бизнес-мероприятие первого полугодия – ставший уже традиционным ежегодный форум «Дни малого бизнеса Ямала 2019».

Предпринимателей ждут яркие и полезные события. Бизнесмены поделятся историями и технологиями успеха. Представители ведущего российского Фонда «Наше будущее» расскажут о федеральных социальных трендах, бизнес-тренеры научат новейшим технологиям управления персоналом, маркетинга и мотивации, масштабирования бизнеса.

На нетворкинг-сессии предприниматели пообщаются с потенциальными бизнес-партнёрами и руководителями госорганов. А в ходе специальной кластерной сессии для лидеров соцпроектов и представителей власти участники форума определят три первых шага, с которых нужно начинать улучшение социально-предпринимательского климата Ямала.

Впервые в истории форума обсуждение основных вопросов состоится в формате панельной дискуссии. Организаторы уверены – открытый диалог поможет участникам договориться о совместной работе и получить максимально полезные знания о проектах своих единомышленников со всего округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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