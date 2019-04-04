СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-04T12:00:44+03:00

В Лабытнанги руководитель отделался штрафом за долг по зарплате в шесть миллионов Фото: Ольга Крыльцова

Зная об аресте счета его организации, он придумал, как обойти закон

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В Лабытнанги руководитель коммерческой организации признан виновным в частичной невыплате зарплаты сотрудникам и злоупотреблении полномочиями.

В период с января 2016 года по апрель 2018 года он частично не выплачивал зарплату и другие законные суммы 26 работникам организации. В результате долг составил более 6 миллионов рублей. При этом выяснилось, что у организации в этот период существовала финансовая возможность для погашения задолженности.

Кроме того, директор, зная об аресте счета его организации, заключил договор с компанией, директором которого является его близкий родственник, о приеме платежей от граждан в интересах его организации. За эту услугу договором было определено еще ежемесячное вознаграждение в размере 185 тыс. рублей. Таким образом, он использовал управленческие функции в коммерческой организации, обходя закон, в целях выгоды для себя и других лиц.

В ходе предварительного следствия проведены мероприятия по установлению имущества осужденного с целью обеспечения решения суда. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU