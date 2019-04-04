2019-04-04T12:01:53+03:00
Общество

В Надыме 9 мая состоятся акция «Бессмертный полк» и парад-шествие

Для участия в мероприятиях необходимо подать заявку организатору
Анна Полякова
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В Надыме 9 мая состоятся акция «Бессмертный полк» и парад-шествие Фото: правительство ЯНАОВ Надыме 9 мая состоятся акция «Бессмертный полк» и парад-шествие Фото: правительство ЯНАО
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В Надыме 9 мая отметит 74-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В параде-шествии могут принять участие трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, представители общественных организаций, самодеятельных творческих коллективов, политических партий и др. В 2018 году в мероприятии приняли участие около четырех тысяч человек.

Организации и предприятия, планирующие задействовать в параде-шествии стилизованный автотранспорт, могут принять участие в выставке техники. Для участия в мероприятиях необходимо подать заявку организатору не позднее 15 апреля.

Также в городе пройдет акция «Бессмертный полк», в ходе которой горожане пронесут портреты отцов, дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны. Для участия необходимо изготовить транспарант с фотографией ветерана и указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если портрет не сохранился, на плакате можно указать фамилию, имя, отчество и воинское звание ветерана.

Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая 2019 года. Движение колонны начнется от ТЦ «Северный гостиный двор» до мемориала «Вечный огонь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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