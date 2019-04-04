2019-04-04T10:49:12+03:00
Экономика

Инфраструктурные проекты Ямала признаны приоритетными для страны

На коллегии Минтранса России подвели итоги развития отрасли в 2018 году
Анна Полякова
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Инфраструктурные проекты Ямала признаны приоритетными для страны Фото: правительство ЯНАОИнфраструктурные проекты Ямала признаны приоритетными для страны Фото: правительство ЯНАО
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Ямальские инфраструктурные проекты отмечены в числе приоритетных для страны на коллегии министерства транспорта России. Среди крупнейших, которые будут реализованы в ближайшие годы, назван ямальский проект по строительству Северного широтного хода.

Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, СШХ попал во все необходимые стратегические документы и отмечен во всех выступлениях как ключевой проект на ближайшие годы. Также отмечены планы по развитию порта Сабетта, превращению его в универсальный порт в связи со строительством Северного широтного хода-2, которое сейчас активно обсуждается.

- Реализация проекта по развитию Северного морского пути открывает также огромные возможности для партнёров в машиностроении, - сообщил зампредседателя Правительства России Максим Акимов.

В числе приоритетных задач также названо развитие авиаперевозок и модернизация аэропортов. На Ямале в этом году начнётся реконструкция аэропорта в Новом Уренгое. Впервые в России такой проект будет реализован по концессионному соглашению.

Кроме того, поставлены задачи по развитию авиации, особенно в отдалённых районах. На Ямале есть положительный опыт – это не только проект по реконструкции аэропорта в Новом Уренгое, но и субсидирование авиаперелётов. Появляются новые субсидируемые направления, это позволяет сделать перелёты доступнее для жителей.

По итогам коллегии губернатор Ямала отметил, в округе в ближайшие годы предстоит большая работа по созданию современной инфраструктуры как для грузовых, так и для пассажирских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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