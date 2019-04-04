Житель Лабытнанги, потеряв паспорт, лишился денег

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-04T10:27:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Лабытнанги, потерявший паспорт, решил вернуть документ, разместив объявление в сети Интернет. Однако мужчина оказался слишком доверчивым и попался на уловку мошеннице.

Позже в полиции он рассказал, что ему мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что нашла его паспорт и готова вернуть за вознаграждение в 5 тысяч рублей. Мужчина через банкомат перевел указанную сумму. После этого номер, с которого звонила женщина, стал недоступен.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по ЯНАО. Сотрудники полиции устанавливают личность аферистки.

Полицейские напоминают: если позвонившие настойчиво просят перевести денежные средства в качестве вознаграждения до возвращения потери, то велика вероятность обмана. В случаях утери документов следует незамедлительно обратиться в отделение МВД России по г. Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU