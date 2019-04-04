2019-04-04T10:27:08+03:00
Происшествия

Житель Лабытнанги, потеряв паспорт, лишился денег

Мужчина пытался вернуть документ, разместив объявление
Анна Полякова
Поделиться:
Житель Лабытнанги, потеряв паспорт, лишился денегЖитель Лабытнанги, потеряв паспорт, лишился денегФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Житель Лабытнанги, потерявший паспорт, решил вернуть документ, разместив объявление в сети Интернет. Однако мужчина оказался слишком доверчивым и попался на уловку мошеннице.

Позже в полиции он рассказал, что ему мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что нашла его паспорт и готова вернуть за вознаграждение в 5 тысяч рублей. Мужчина через банкомат перевел указанную сумму. После этого номер, с которого звонила женщина, стал недоступен.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по ЯНАО. Сотрудники полиции устанавливают личность аферистки.

Полицейские напоминают: если позвонившие настойчиво просят перевести денежные средства в качестве вознаграждения до возвращения потери, то велика вероятность обмана. В случаях утери документов следует незамедлительно обратиться в отделение МВД России по г. Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске пройдут Дни малого бизнеса Ямала
В Лабытнанги руководитель отделался штрафом за долг по зарплате в шесть миллионов
В Надыме 9 мая состоятся акция «Бессмертный полк» и парад-шествие
Инфраструктурные проекты Ямала признаны приоритетными для страны
Ямал встречает Всероссийский театральный марафон
Ямал планирует в 2019 году капитально отремонтировать 237 многоквартирников
Жительница Лабытнанги нарвалась на мошенников, заказав одежду по интернету
В Новом Уренгое за экстремистскую литературу оштрафовали руководителя «Ихсан»
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
В ДТП на дороге Ноябрьска пострадал водитель легковушки
В Салехарде состоится Совет атаманов
Для ученых-биологов в Лабытнанги построили новое здание
Жительницу Лабытнанги пытался обмануть мошенник в роли сына
Инвалид-колясочник заставил главу Ноябрьска перепроверить уборку улиц
Погода на Ямале 4 апреля: почти повсеместно пройдет небольшой снег
Салехардской управляющей компании грозит дисквалификация за сосульки
В Надыме очередная драка сожителей закончилась трагедией
Ноябряне голосованием выберут название новой улице
ОРВИ и грипп на Ямале отступили
Прокуратура запретила выступление «Дискотеки Авария» в Муравленко
Строительство Северного широтного хода на Ямале обсудили в «РЖД»
Рецидивист из Лабытнанги обчистил банковскую карту своего знакомого
Дарья Яшина представит Ямал на всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»
В надымских школах не соблюдались требования СанПиН
В Салехарде диспетчерам аварийной службы не хотели платить за ночную работу