Ямал встречает Всероссийский театральный марафон
В Ноябрьске 5 апреля пройдет церемония передачи Символа Театрального марафона Ямалу. Ранее на площадке Всероссийского театрального марафона – в Свердловском государственном Академическом театре музыкальной комедии - прошла презентация театральной деятельности на Ямале.
Как отметили в департаменте культуры ЯНАО, благодаря созданию первого и единственного в округе муниципального профессионального театра Ноябрьск стал единственным нестоличным городом среди субъектов России, которому дана возможность принять и передать символ Всероссийского театрального марафона. Это событие состоится в пятницу, 5 апреля, в Центре досуга «Нефтяник».
Директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов и художественный руководитель Ноябрьского городского театра Анатолий Лобанов рассказали о становлении Ноябрьского городского театра. Информацию о театральной деятельности в арктическом регионе представили министру культуры России Владимиру Мединскому.
Визиткой молодого ямальского театра стал видеоролик и презентация об истории и достижениях, также продемонстрированы часть реквизита и элементы театральных постановок.
В Ноябрьске три дня будут показывать работу Свердловской государственной детской филармонии: мюзикл «Дубровский», постановку «Маугли и Лия. История любви», детскую постановку «Большая история маленького Хрю».
А 9 апреля Ноябрьский городской театр отправится в Ханты-Мансийск для передачи эстафеты Югре. Ямальцы повезут спектакли «Женитьба» и «Дикие», детскую постановку «Как чуть не съели королевну Булочку».
ИСТОЧНИК KP.RU