2019-04-04T10:03:38+03:00
Общество

Ямал встречает Всероссийский театральный марафон

Ноябрьск оказался единственным не столичным городом в эстафете
Анна Полякова
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Ямал встречает Всероссийский театральный марафон Фото: правительство ЯНАОЯмал встречает Всероссийский театральный марафон Фото: правительство ЯНАО
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В Ноябрьске 5 апреля пройдет церемония передачи Символа Театрального марафона Ямалу. Ранее на площадке Всероссийского театрального марафона – в Свердловском государственном Академическом театре музыкальной комедии - прошла презентация театральной деятельности на Ямале.

Как отметили в департаменте культуры ЯНАО, благодаря созданию первого и единственного в округе муниципального профессионального театра Ноябрьск стал единственным нестоличным городом среди субъектов России, которому дана возможность принять и передать символ Всероссийского театрального марафона. Это событие состоится в пятницу, 5 апреля, в Центре досуга «Нефтяник».

Директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов и художественный руководитель Ноябрьского городского театра Анатолий Лобанов рассказали о становлении Ноябрьского городского театра. Информацию о театральной деятельности в арктическом регионе представили министру культуры России Владимиру Мединскому.

Визиткой молодого ямальского театра стал видеоролик и презентация об истории и достижениях, также продемонстрированы часть реквизита и элементы театральных постановок.

В Ноябрьске три дня будут показывать работу Свердловской государственной детской филармонии: мюзикл «Дубровский», постановку «Маугли и Лия. История любви», детскую постановку «Большая история маленького Хрю».

А 9 апреля Ноябрьский городской театр отправится в Ханты-Мансийск для передачи эстафеты Югре. Ямальцы повезут спектакли «Женитьба» и «Дикие», детскую постановку «Как чуть не съели королевну Булочку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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