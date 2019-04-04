Ямал планирует в 2019 году капитально отремонтировать 237 многоквартирников

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-04T09:24:46+03:00

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В 2019 году на Ямале планируют провести работы по капремонту общего имущества в 237 многоквартирных домах общей площадью 1020453,6 м2, в которых проживает 42 234 человека. Из них по 110 домам будет проведена разработка проектной документации, по 116 – пройдут строительно-монтажные работы, по 11 объектам – и разработка проектной документации, и различные виды работ по капремонту.

Планируемый объём финансирования работ на этот год – 1108645,52 тыс. рублей, в том числе за счёт средств фонда капремонта – 1076124,35 тыс. рублей, за счёт окружного бюджета – 31300,00 тыс. рублей и бюджетов муниципальных образований – 1221,17 тыс. рублей.

Всего за три сезона на Ямале отремонтировано 706 домов. Это почти в 2 раза больше запланированного количества. Уровень собираемости взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах достиг 91%.

Как отметили в правительстве ЯНАО, регион вошёл в рейтинг лидеров ТОП-10 по эффективности использования денежных средств на проведение капремонта многоквартирных домов в 2018 году.

- Показатели эффективности включают процент собранных и использованных средств, качество проведённых ремонтных работ, соблюдение срока проведённых строительно-монтажных работ, а также выполнение обязательств, взятых региональным фондом капитального ремонта, - отметил замгубернатора, директор департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Карасёв.

Всего на сегодня в региональной программе учтено 2 287 многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU