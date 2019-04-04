2019-04-04T09:03:34+03:00
Происшествия

Жительница Лабытнанги нарвалась на мошенников, заказав одежду по интернету

Продавец заблокировал страницу и на связь не выходит
Анна Полякова
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Жительница Лабытнанги нарвалась на мошенников, заказав одежду по интернетуЖительница Лабытнанги нарвалась на мошенников, заказав одежду по интернетуФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги зафиксировали факт мошенничества, жертвой которого стала доверчивая 43-летняя горожанка. Как выяснилось, в интернет-магазине северянка заказала одежду на общую сумму около 8 тысяч рублей.

После того, как она перевела денежные средства, продавец заблокировал страницу и на связь не выходит. В результате, потеряв деньги, товар так и не получила. 1 апреля она обратилась в дежурную часть ОМВД России по г. Лабытнанги с заявлением о мошенничестве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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