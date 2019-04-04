2019-04-04T08:54:40+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое за экстремистскую литературу оштрафовали руководителя «Ихсан»

Запрещенную брошюру обнаружили в здании молельного дома местной мусульманской религиозной организации
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое за экстремистскую литературу оштрафовали руководителя «Ихсан»В Новом Уренгое за экстремистскую литературу оштрафовали руководителя «Ихсан»Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое в здании молельного дома местной мусульманской религиозной организации «Ихсан» обнаружили запрещенную литературу.

- Брошюра «380 больших грехов» автора Ибн Хаджара аль-Хайтами решением Первомайского районного суда г. Владивостока признана экстремистской и внесена в Федеральный список экстремистских материалов под № 2841, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

В результате было возбуждено дело об административном правонарушении за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список. Руководитель организации «Ихсан» признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске пройдут Дни малого бизнеса Ямала
В Лабытнанги руководитель отделался штрафом за долг по зарплате в шесть миллионов
В Надыме 9 мая состоятся акция «Бессмертный полк» и парад-шествие
Инфраструктурные проекты Ямала признаны приоритетными для страны
Житель Лабытнанги, потеряв паспорт, лишился денег
Ямал встречает Всероссийский театральный марафон
Ямал планирует в 2019 году капитально отремонтировать 237 многоквартирников
Жительница Лабытнанги нарвалась на мошенников, заказав одежду по интернету
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
В ДТП на дороге Ноябрьска пострадал водитель легковушки
В Салехарде состоится Совет атаманов
Для ученых-биологов в Лабытнанги построили новое здание
Жительницу Лабытнанги пытался обмануть мошенник в роли сына
Инвалид-колясочник заставил главу Ноябрьска перепроверить уборку улиц
Погода на Ямале 4 апреля: почти повсеместно пройдет небольшой снег
Салехардской управляющей компании грозит дисквалификация за сосульки
В Надыме очередная драка сожителей закончилась трагедией
Ноябряне голосованием выберут название новой улице
ОРВИ и грипп на Ямале отступили
Прокуратура запретила выступление «Дискотеки Авария» в Муравленко
Строительство Северного широтного хода на Ямале обсудили в «РЖД»
Рецидивист из Лабытнанги обчистил банковскую карту своего знакомого
Дарья Яшина представит Ямал на всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»
В надымских школах не соблюдались требования СанПиН
В Салехарде диспетчерам аварийной службы не хотели платить за ночную работу