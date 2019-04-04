В Новом Уренгое за экстремистскую литературу оштрафовали руководителя «Ихсан»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-04T08:54:40+03:00

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В Новом Уренгое в здании молельного дома местной мусульманской религиозной организации «Ихсан» обнаружили запрещенную литературу.

- Брошюра «380 больших грехов» автора Ибн Хаджара аль-Хайтами решением Первомайского районного суда г. Владивостока признана экстремистской и внесена в Федеральный список экстремистских материалов под № 2841, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

В результате было возбуждено дело об административном правонарушении за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список. Руководитель организации «Ихсан» признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU