В ДТП на дороге Ноябрьска пострадал водитель легковушки

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-04T08:32:47+03:00

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В Ноябрьске на улице Магистральная в аварии пострадал водитель. ДТП случилось 3 апреля около 07 часов 44 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, дорогу не поделили LAURA и KIA SORENTO. Мужчина, который был за рулем первого автомобиля получил телесные повреждения. Виновного в аварии устанавливают.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2019 года в 1416 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 145 травмировано, в их числе 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU