2019-04-04T08:32:47+03:00
Происшествия

В ДТП на дороге Ноябрьска пострадал водитель легковушки

Дорогу не поделили LAURA и KIA SORENTO
Анна Полякова
Поделиться:
В ДТП на дороге Ноябрьска пострадал водитель легковушки Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ ДТП на дороге Ноябрьска пострадал водитель легковушки Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Ноябрьске на улице Магистральная в аварии пострадал водитель. ДТП случилось 3 апреля около 07 часов 44 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, дорогу не поделили LAURA и KIA SORENTO. Мужчина, который был за рулем первого автомобиля получил телесные повреждения. Виновного в аварии устанавливают.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2019 года в 1416 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 145 травмировано, в их числе 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске пройдут Дни малого бизнеса Ямала
В Лабытнанги руководитель отделался штрафом за долг по зарплате в шесть миллионов
В Надыме 9 мая состоятся акция «Бессмертный полк» и парад-шествие
Инфраструктурные проекты Ямала признаны приоритетными для страны
Житель Лабытнанги, потеряв паспорт, лишился денег
Ямал встречает Всероссийский театральный марафон
Ямал планирует в 2019 году капитально отремонтировать 237 многоквартирников
Жительница Лабытнанги нарвалась на мошенников, заказав одежду по интернету
В Новом Уренгое за экстремистскую литературу оштрафовали руководителя «Ихсан»
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
В Салехарде состоится Совет атаманов
Для ученых-биологов в Лабытнанги построили новое здание
Жительницу Лабытнанги пытался обмануть мошенник в роли сына
Инвалид-колясочник заставил главу Ноябрьска перепроверить уборку улиц
Погода на Ямале 4 апреля: почти повсеместно пройдет небольшой снег
Салехардской управляющей компании грозит дисквалификация за сосульки
В Надыме очередная драка сожителей закончилась трагедией
Ноябряне голосованием выберут название новой улице
ОРВИ и грипп на Ямале отступили
Прокуратура запретила выступление «Дискотеки Авария» в Муравленко
Строительство Северного широтного хода на Ямале обсудили в «РЖД»
Рецидивист из Лабытнанги обчистил банковскую карту своего знакомого
Дарья Яшина представит Ямал на всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»
В надымских школах не соблюдались требования СанПиН
В Салехарде диспетчерам аварийной службы не хотели платить за ночную работу