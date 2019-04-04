Жительницу Лабытнанги пытался обмануть мошенник в роли сына
Аферист пытался выманить у жительницы Лабытнанги деньги, сыграв роль ее сына. 1 апреля он позвонил на сотовый телефон женщине и сказал, что находится в ОМВД. Голос действительно был похож на сына, призналась горожанка.
Далее трубку взял неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сына доставили в отдел за нанесение тяжких телесных повреждений и ему грозит лишение свободы.
После этого 50-летнюю мать пытались уговорить, чтобы она перевела на счет лже-полицейского 70 тысяч рублей, для того, чтобы у сына не было неприятностей. Однако женщина отказала, прервав разговор.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность аферистов.
ИСТОЧНИК KP.RU