В Салехарде состоится Совет атаманов

СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-04T07:01:16+03:00

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В Салехарде 4 апреля соберется Совет атаманов Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества. В планах обмен опытом с представителями организаций российского казачества за рубежом из Чехии, Ирландии и Азербайджана по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма.

Как сообщили в администрации города, в ходе мероприятия состоятся учебно-методические занятия с заместителями атаманов и начальниками Штабов городских, станичных и хуторских казачьих обществ.

В Совете примут участие глава Салехарда Иван Кононенко, атаманы и начальники Штабов городского казачьего общества, Лабытнангского хуторского казачьего общества и Приуральского станичного казачьего общества.

ИСТОЧНИК KP.RU