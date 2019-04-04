2019-04-04T06:05:43+03:00
Общество

Инвалид-колясочник заставил главу Ноябрьска перепроверить уборку улиц

Снимок вызвал общественный резонанс
Анна Полякова
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Инвалид-колясочник на дороге заставил главу Ноябрьска проверить уборку улиц Фото: vk.comИнвалид-колясочник на дороге заставил главу Ноябрьска проверить уборку улиц Фото: vk.com
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Соцсети шокировала фотография инвалида-колясочника, который вынужден передвигаться по улице Мира в Ноябрьске прямо по проезжей части. Снимок вызвал резонанс и активные обсуждения в группах.

Как выяснилось, автор фото отправил его и главе администрации Алексею Романову в инстаграм. Чтобы разобраться в ситуации, градоначальник выехал на место. Ведь именно тротуары по отчетам подрядчика и Дирекции муниципального заказа усердно чистят городские службы второй день, пытаясь оперативно устранить последствия очередного снегопада. К слову, метель буквально накрыла город пару дней назад.

Работу подрядчика по содержанию тротуаров признали удовлетворительной Фото: Администрация Ноябрьска

Работу подрядчика по содержанию тротуаров признали удовлетворительной Фото: Администрация Ноябрьска

В итоге работу подрядчика по содержанию тротуаров по улице Мира, где было снято фото, оценили и признали удовлетворительной.

Участок был действительно расчищен и пригоден для беспрепятственного проезда и мамочке с коляской и инвалиду-колясочнику.

Напомним, сейчас в первую очередь дорожные службы расчищают внутриквартальные проезды и проезды к социальным объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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