Инвалид-колясочник заставил главу Ноябрьска перепроверить уборку улиц
Соцсети шокировала фотография инвалида-колясочника, который вынужден передвигаться по улице Мира в Ноябрьске прямо по проезжей части. Снимок вызвал резонанс и активные обсуждения в группах.
Как выяснилось, автор фото отправил его и главе администрации Алексею Романову в инстаграм. Чтобы разобраться в ситуации, градоначальник выехал на место. Ведь именно тротуары по отчетам подрядчика и Дирекции муниципального заказа усердно чистят городские службы второй день, пытаясь оперативно устранить последствия очередного снегопада. К слову, метель буквально накрыла город пару дней назад.
Работу подрядчика по содержанию тротуаров признали удовлетворительной Фото: Администрация Ноябрьска
В итоге работу подрядчика по содержанию тротуаров по улице Мира, где было снято фото, оценили и признали удовлетворительной.
Участок был действительно расчищен и пригоден для беспрепятственного проезда и мамочке с коляской и инвалиду-колясочнику.
Напомним, сейчас в первую очередь дорожные службы расчищают внутриквартальные проезды и проезды к социальным объектам.
ИСТОЧНИК KP.RU