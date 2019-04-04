Для ученых-биологов в Лабытнанги построили новое здание

СЕГОДНЯ 06:48 2019-04-04T06:48:36+03:00

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Сотрудники научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН встретят летний полевой сезон в Лабытнанги в новом здании. Его строительство велось в рамках нацпроекта «Наука».

Меры поддержки, которые оказывает Ямал науке, исследователи называют беспрецедентными. В новом здании появятся конференц-зал, различные лаборатории для изучения арктических экосистем. Кабинеты оборудуют самой современной техникой: интерактивные и самоубирающиеся доски, проекторы, оргтехника, микроскопы. Плюс новый стационар будет подключён к инженерным системам, в старом этих удобств нет.

Здание, в котором сегодня работают ямальские учёные, построено ещё в начале 1950-х годов. Оно не подходит для размещения лаборатории и не может вместить всех сотрудников, пояснил директор Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Штро.

В конце 2018 года министерство науки и высшего образования РФ для создания новой лаборатории увеличило штат научных сотрудников стационара до десяти человек.

Институт экологии растений и животных УрО РАН – признанный лидер по проблеме изучения биологического разнообразия в УрФО. При его участии в 2010 году создана Красная книга Ямала. Учёные ведут работы в рамках международных научных проектов на полевых стационарах «Еркута», «Сабетта» и «Остров Белый».

ИСТОЧНИК KP.RU