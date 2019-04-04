2019-04-04T05:39:22+03:00
Общество

Погода на Ямале 4 апреля: почти повсеместно пройдет небольшой снег

Температура воздуха +1 ... -4 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 4 апреля: почти повсеместно пройдет небольшой снегПогода на Ямале 4 апреля: почти повсеместно пройдет небольшой снегФото: Анна Полякова
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В четверг, 4 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +1 градус, малооблачно, только утром пройдет небольшой кратковременный снег, ветер западный 6 м/с.

В Ноябрьске -1 градус, малооблачно, без осадков, юго-западный ветер 6 м/с.

В Новом Уренгое -4 градусов, пасмурно, утром и вечером пройдет снег, ветер западный 5 м/с.

В Надыме +1 градус, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Губкинском -2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале -3 градуса, пасмурно, в первой половине дня - небольшой кратковременный снег, ветер северо-западный 4 м/с.

В Муравленко -1 градус, пасмурно, небольшой снег - днем, ветер западный 5 м/с.

В Лабытнанги +1 градус, облачно, кратковременный снег -утром, ветер западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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