Погода на Ямале 4 апреля: почти повсеместно пройдет небольшой снег
В четверг, 4 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +1 градус, малооблачно, только утром пройдет небольшой кратковременный снег, ветер западный 6 м/с.
В Ноябрьске -1 градус, малооблачно, без осадков, юго-западный ветер 6 м/с.
В Новом Уренгое -4 градусов, пасмурно, утром и вечером пройдет снег, ветер западный 5 м/с.
В Надыме +1 градус, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.
В Губкинском -2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.
В Тарко-Сале -3 градуса, пасмурно, в первой половине дня - небольшой кратковременный снег, ветер северо-западный 4 м/с.
В Муравленко -1 градус, пасмурно, небольшой снег - днем, ветер западный 5 м/с.
В Лабытнанги +1 градус, облачно, кратковременный снег -утром, ветер западный 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU