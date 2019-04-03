Салехардской управляющей компании грозит дисквалификация за сосульки

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-03T16:34:37+03:00

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Управляющей компании, работающей в Салехарде, грозит штраф или дисквалификация. В очередной раз коммунальщики попали в поле зрения надзорных органов.

Прокурорская проверка показала ненадлежащее содержание кровли многоквартирника по улице Ямальской, 11, пишет окружное ведомство. Рейд был организован после обращения в ведомство местного жителя, который сообщил о нарушении.

Сотрудники надзорного органа установили, что дом находится в управлении ООО «ЖК «Возрождение», директор которого в марте 2019 года уже получал предостережение о недопустимости ненадлежащего содержания общего имущества, в том числе крыши. Однако недочеты исправить он не поторопился. Прокуратура обязала УК убрать снег и сосульки с крыши дома.

В адрес директора Общества прокуратура города внесла представление, которое незамедлительно рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, снег и наледь с кровли дома и козырьков убраны. Тем не менее, осуществляется сбор материала для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU