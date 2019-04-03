2019-04-03T16:20:53+03:00
Происшествия

В Надыме очередная драка сожителей закончилась трагедией

Женщина скончалась от травмы живота с внутренней кровопотерей
Анна Полякова
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В Надыме очередная драка сожителей закончилась трагедией Фото: pixabay.comВ Надыме очередная драка сожителей закончилась трагедией Фото: pixabay.com
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В Надыме будет судить местного жителя, который насмерть забил свою сожительницу. Мужчине предъявили ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

По данным следствия, он неоднократно избивал женщину. Последний раз драка сожителей произошла накануне трагедии. Поссорившись, мужчина несколько раз ударил подругу в живот.

На следующий день, вернувшись с работы, мужчина обнаружил свою подругу без признаков жизни и обратился к медикам за помощью. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала гибель женщины.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая скончалась от тупой травмы живота с обильной внутренней кровопотерей, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Мужчина полностью признал свою вину, подтвердив показания при проведении проверки на месте преступления. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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