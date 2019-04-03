В Надыме очередная драка сожителей закончилась трагедией
В Надыме будет судить местного жителя, который насмерть забил свою сожительницу. Мужчине предъявили ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.
По данным следствия, он неоднократно избивал женщину. Последний раз драка сожителей произошла накануне трагедии. Поссорившись, мужчина несколько раз ударил подругу в живот.
На следующий день, вернувшись с работы, мужчина обнаружил свою подругу без признаков жизни и обратился к медикам за помощью. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала гибель женщины.
По результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая скончалась от тупой травмы живота с обильной внутренней кровопотерей, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.
Мужчина полностью признал свою вину, подтвердив показания при проведении проверки на месте преступления. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU