Ноябряне голосованием выберут название новой улице

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-03T16:21:57+03:00

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У жителей Ноябрьска появилась уникальная возможность подарить имя новой улице. Она появилась в результате строительства дороги между 8 и 10 микрорайонами в 2018 году. Дорогу ввели в эксплуатацию в конце января 2019 года.

Как отмечают местные жители, теперь добираться на промзону жителям города стало удобнее, поскольку частично разгрузилась улица Высоцкого.

Название для новой улицы можно предложить собственное на портале «Живем на Севере» на платформе «Предлагай». Вариант названия улицы, набравший наибольшее число голосов, будет предложен для рассмотрения на заседании общественной муниципальной комиссии. А сейчас все предложения фиксируются, позже за них можно будет проголосовать.

На платформе «Решай» размещены опросы по размещению пешеходных переходов на улицах города, внедрения талонной системы приема граждан в управлении социальной защиты населения и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU