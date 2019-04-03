ОРВИ и грипп на Ямале отступили

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-03T15:51:50+03:00

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За минувшую неделю в медучреждения ЯНАО с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 4836 человек.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 21,2% и составил 89,8 случаев на 10 тысяч населения. Всего госпитализировано 134 человека. Большинство из них (55 человек) малыши до 2 лет.

С диагнозом внебольничная пневмония обратилось 103 человека. Госпитализировано 84 больных. Наибольшее количество заболевших в возрастной группе 40-64 года – 27 случаев. В 43 случаях лабораторно подтвержден выделен вирус гриппа А (H1N1), в 9-ти пробах выделен вирус гриппа А (H3N2).

На семидневный карантин частично приостановлен образовательный процесс в трех группах двух детских садов. Напомним, за неделю до этого заболевших в ЯНАО было 5939 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU