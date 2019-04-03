Прокуратура запретила выступление «Дискотеки Авария» в Муравленко
Администрации Муравленко запретили тратить бюджетные средства на гастролеров. Нарушения при проведении муниципальной госзакупки на 10,6 млн рублей выявила городская прокуратура.
Как выяснилось, мэрия в рамках подготовки к 35-летнему юбилею города готовилась заключить госконтракт. 10,6 млн рублей планировалось потратить на концерт группы «Дискотека Авария» и выступление московского диджея DJ Jim, а также на музыкально-пиротехническое шоу.
Во время проверки Единой информационной системы в сфере закупок местная прокуратура обнаружила нарушения. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, бюджетные средства изначально предназначались для реализации муниципальной программы «Основные направления развития культуры муниципального образования». Деньги в качестве субсидий должны были тратиться на поддержку и развитие художественно-творческой и культурно-досуговой деятельности, а также на укрепление материально-технической базы учреждения.
В прокуратуре сочли, что заключение контракта стало бы нецелевым использованием средств бюджета.
Главе города Александру Подороге объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
ИСТОЧНИК KP.RU