Прокуратура запретила выступление «Дискотеки Авария» в Муравленко

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-03T15:27:21+03:00

В прокуратуре сочли, что заключение контракта стало бы нецелевым использованием бюджета

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Администрации Муравленко запретили тратить бюджетные средства на гастролеров. Нарушения при проведении муниципальной госзакупки на 10,6 млн рублей выявила городская прокуратура.

Как выяснилось, мэрия в рамках подготовки к 35-летнему юбилею города готовилась заключить госконтракт. 10,6 млн рублей планировалось потратить на концерт группы «Дискотека Авария» и выступление московского диджея DJ Jim, а также на музыкально-пиротехническое шоу.

Во время проверки Единой информационной системы в сфере закупок местная прокуратура обнаружила нарушения. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, бюджетные средства изначально предназначались для реализации муниципальной программы «Основные направления развития культуры муниципального образования». Деньги в качестве субсидий должны были тратиться на поддержку и развитие художественно-творческой и культурно-досуговой деятельности, а также на укрепление материально-технической базы учреждения.

В прокуратуре сочли, что заключение контракта стало бы нецелевым использованием средств бюджета.

Главе города Александру Подороге объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU