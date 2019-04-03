Строительство Северного широтного хода на Ямале обсудили в «РЖД»

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-03T14:41:45+03:00

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Глава Ямала Дмитрий Артюхов выступил с докладом на научно-техническом совете ОАО «РЖД». Он рассказал о текущем статусе проекта «Северный широтный ход», его строительстве и последующей эксплуатации.

По словам губернатора, особое внимание округ уделяет вопросам экологии. Это один из приоритетов при реализации проекта. И речь не только о технологиях строительства, но и о таких традиционных и важных для Севера вещах, как, например, организация оленьих переходов на всём протяжении дороги

Он подчеркнул, что участие Российской Федерации в мегапроекте – показатель государственной значимости. Правительство округа оказывает всестороннюю поддержку по вопросам предоставления земельных участков, необходимых для строительства СШХ.

По словам главы ОАО «РЖД», ппи реализации проекта планируется использовать материалы, обеспечивающие надёжную эксплуатацию при низких температурах. Новая линия должна быть оснащена самыми современными малообслуживаемыми системами автоматики, телемеханики и связи, обеспечена надёжным энергоснабжением.

- Новая магистраль придаст дополнительный импульс интенсивному освоению ресурсов арктического региона и, как следствие, развитию и укреплению экономики России, - заявил гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Он уточнил, что более чем на 760 км сократится расстояние, а, значит, и сроки доставки грузов с месторождений северных районов Западной Сибири и Тюменской области.

Осуществление проекта обеспечит к 2025 году беспрепятственный пропуск дополнительных объёмов перевозок в размере 23,9 млн тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU