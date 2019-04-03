Рецидивист из Лабытнанги обчистил банковскую карту своего знакомого

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-03T14:04:10+03:00

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В Лабытнанги полицейские установили личность подозреваемого в краже денег с банковской карты, случившейся в конце февраля. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Карту он получил из рук владельца.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали. Во время застолья 60-летний мужчина передал банковскую карту молодому собутыльнику, чтобы тот купил сигарет. Рецидивист воспользовался ситуацией и через банкомат снял 5 тысяч рублей. Деньгами они распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по ЯНАО. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU