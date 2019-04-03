2019-04-03T13:48:18+03:00
Общество

Дарья Яшина представит Ямал на всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»

Школьница из Муравленко стала победительницей регионального этапа
Анна Полякова
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Дарья Яшина представит Ямал на всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» Фото: правительство ЯНАОДарья Яшина представит Ямал на всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» Фото: правительство ЯНАО
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Ученица Многопрофильного лицея из Муравленко Дарья Яшина представит Ямал в финале всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Она стала победительницей регионального этапа, который состоялся накануне в Национальной библиотеке округа.

В этом году в заочном конкурсном отборе на региональном уровне участвовали 38 юных чтецов. Все они победители муниципальных этапов, сообщили в департаменте культуры ЯНАО.

Конкурсанты представили отрывки из своих любимых прозаических произведений российских или зарубежных авторов XVIII-XXI вв., которые не входят в школьную программу.

Жюри оценивало участников по нескольким критериям: выбор произведения, грамотная речь, артистизм исполнения, глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.

Дарья, как победитель регионального этапа, становится участником финала конкурса, награждается соответствующим дипломом и путёвкой в международный детский центр «Артек». Самым лучшим участникам всероссийского конкурса будет предоставлена возможность на льготных основаниях поступить в ГИТИС (Государственный институт театрального искусства).

ИСТОЧНИК KP.RU

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