2019-04-03T13:20:47+03:00
Общество

В надымских школах не соблюдались требования СанПиН

Детей кормили не предусмотренными меню продуктами
Анна Полякова
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В надымских школах не соблюдались требования СанПиН Фото: pixabay.comВ надымских школах не соблюдались требования СанПиН Фото: pixabay.com
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Надымская городская прокуратура подтвердила, что требования санитарно- эпидемиологического законодательства в пяти школах города нарушались. Допускалась реализация блюд, не предусмотренных в меню. Замечено неправильное хранение сырых и готовых продуктов, у некоторых кухонных работников отсутствовали сведения о гигиенической подготовке и др.

Выяснилось, что не соблюдались требования СанПиН индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по обеспечению горячим питанием учащихся 5 школ города.

Претензии возникли и к членам бракеражных комиссий, которые не контролировали должным образом деятельность предпринимателя.

В результате в адрес руководителей пяти школ внесены представления, приняты меры к устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено пять человек.

В отношении индивидуального предпринимателя и лиц, ответственных за качество поставляемой детям продукции, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Виновным лицам назначены наказания в виде штрафов на общую сумму более 30 000 руб, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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