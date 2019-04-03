В Салехарде диспетчерам аварийной службы не хотели платить за ночную работу

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-03T12:48:55+03:00

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В Салехарде только после вмешательства прокуратуры сотрудницы аварийной службы получили зарплату. Две женщины, работающие диспетчерами у предпринимателя, пожаловались в ведомство на нарушение их трудовых прав.

В нарушение требований закона заработная плата в период с сентября по декабрь 2017 года за работу в ночное время им не начислялась и не выплачивалась. Прокурор города в интересах женщин обратился с исковыми заявлениями в суд о взыскании с бизнесмена задолженности по зарплате и компенсации морального вреда. Общая сумма составила 128 тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель не согласился с судебными актами и попытался обжаловать их в апелляционном порядке, полагая, что с уволенными работниками в полном объеме произведен расчет. Тем не менее, региональная судебная коллегия по гражданским делам суда согласилась с доводами прокурора, оставив решение без изменения, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU