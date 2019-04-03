На месторождении в Тазовском районе погиб рабочий

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-03T14:02:57+03:00

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В Тазовском районе началась доследственная проверка по факту гибели рабочего. Несчастный случай произошел в ночь со 2 на 3 апреля 2019 года на территории Северо-Русского месторождения, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

По предварительным данным следствия, около 03 часов при проведении работ по прокладке газопровода и проверке трубы на герметизацию сорвался бетонный пригруз. От полученных телесных повреждений мужчина тут же скончался.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU