СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-03T11:50:28+03:00

На Ямале выясняют причину пожара на СТО, при котором сгорели три машины Фото: 89.mchs.gov.ru

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В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО произошло ЧП на станции техобслуживания «Контур». Сообщение о возгорании ангара поступило в 05:30 утра 2 апреля.

Почти 4 часа потребовалось пожарным, что победить огонь. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, обошлось без жертв, однако ангар поврежден по всей площади 490 квадратных метров, внутри уничтожены три грузовых автомобиля.

В ликвидации ЧП были задействованы 12 человек личного состава, в распоряжении которых было 4 единицы спецтехники МЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU