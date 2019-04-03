Ямальские врачи обсудят применение искусственного интеллекта в медицине

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-03T11:40:14+03:00

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Межрегиональная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в медицине» соберет в Салехарде 5 апреля представителей научно-исследовательских и медицинских центров страны, экспертов и учёных.

Специалисты обсудят перспективы клиническую эффективность и сложности практического применения искусственного интеллекта, сообщили в правительстве ЯНАО.

Новые технологии, по словам разработчиков, позволят снизить количество врачебных ошибок, прогнозировать развитие заболеваний. Кроме того, соблюдение клинических рекомендаций, стандартов и порядков оказания медицинской помощи будет контролироваться автоматически.

На Ямале проект апробируется в режиме клинических испытаний в Муравленковской городской больнице. Искусственный интеллект «Webiomed» провёл анализ почти 30 тысяч электронных медицинских карт больницы. В трети случаев выявлены пациенты с высоким и очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас врачи приглашают этих людей на углублённое обследование.

Кроме того, искусственный интеллект «Botkin.AI» провёл повторный анализ результатов компьютерных томографий, загруженных в центральный архив региона, чтобы выявить признаки рака лёгких на ранних стадиях. После анализа более 600 изображений в 49 случаях заподозрены признаки онкологии. Повторная проверка подтвердила предварительный диагноз в 21 случае.

ИСТОЧНИК KP.RU