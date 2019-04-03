Тарко-Сале заполонили поддельные «Адидас», «Apple» и куклы LOL

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-03T11:19:52+03:00

Владелец магазина не смог представить документы на право использования товарных знаков

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В одном из магазинов Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО реализовали продукцию известных торговых марок, имеющую признаки контрафактности. Таможенников и полицейских привлекли внимание подозрительные товары «Apple», «Адидас», «Найк», «Рибок», «L.O.L».

Владелец магазина не смог представить документы на право использования этих товарных знаков. В результате 251 единицы продукции изъяты сотрудниками полиции. Среди контрафакта спортивная одежда, обувь, чехлы для мобильных телефонов.

Особенно отметили таможенники, что 63 единицы продукции с признаками контрафактности - это игрушки, маркированные товарными знаками «L.O.L». Это значит, что них нет сертификатов соответствия, которые подтверждают безопасность данной продукции.

Вся продукция будет отправлена на исследование и определение стоимости ущерба, нанесенного правообладателю.

«Использование чужого товарного знака без лицензионного договора влечет за собой административную или уголовную ответственность», - пояснил главный государственный таможенный инспектор Таркосалинского таможенного поста Сергей Мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU