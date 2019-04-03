Ямал и Узбекистан развивают торговые отношения

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-03T10:59:49+03:00

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Представители производственной фирмы «Ныда-ресурс» участвуют в деловых мероприятиях в Республике Узбекистан. Они организованы узбекской стороной для развития торговых отношений с арктическим регионом. Ямальцы прибыли с рабочим визитом по приглашению хокима (губернатора) Папского района Азамжона Султанова.

Напомним, предприятие Надымского района занимается переработкой местной сельскохозяйственной продукции и изготовлением полуфабрикатов из экологически чистого сырья.

Начало сотрудничеству положено в январе этого года на международной выставке «Зелёная неделя» в Берлине. Тогда экспортно ориентированное предприятие «Ныда-ресурс» подписало несколько соглашений о намерении сотрудничества с компаниями агропромышленного комплекса Республики Узбекистан, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU