На ямальских трассах через месяц изменятся правила весового контроля

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-03T10:52:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые требования к осевым нагрузкам начнет действовать на ямальских трассах 2 по 31 мая. Изменения носят временный характер, связаны с периодом межсезонья. На окружных трассах появятся дорожные знаки, которые ограничивают массу, приходящуюся на ось транспортного средства.

Ограничения, которые призваны сохранить ямальские дороги в рабочем состоянии, одинаково коснутся автомобилей с грузом или без него. Главный принцип - нагрузка на оси превышают допустимые значения.

Если нагрузка на оси автомобиля превышает положенную, необходимо оформить специальное разрешение на проезд такого транспорта. Нарушителей, водителя и организацию, которой принадлежит автомобиль, ждёт штраф в размере до 500 тысяч рублей. Сам водитель может быть лишён прав, а автомобиль будет помещён на штрафную стоянку.

На Ямале действуют два стационарных пункта весового контроля: на границе региона с Ханты-Мансийским автономным округом. Курсируют три мобильных пункта: в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU