Четырех ямальских чиновников привлекли за незаконное использование госимущества

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-03T10:37:09+03:00

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Ямальская прокуратура добивается изъятия из незаконного владения коммерческой организации госимущества. Известно, что в поселке Аксарка Приуральского района ЯНАО за счет бюджетных средств был возведен животноводческий комплекс стоимостью более миллиарда рублей.

Заказчик, чтобы сэкономит на содержание возведенного комплекса, заключил договор с акционерным обществом «Салехардагро» о безвозмездном пользовании объекта. Действие договора должно ограничиться временем осуществления госрегистрации права собственности ЯНАО на объекты недвижимости, входящие в его состав.

В августе 2015 года была произведена регистрация права собственности на имущественный комплекс органами исполнительной власти округа. Однако мер к расторжению договора принято не было. В результате коммерческая организация в нарушение антимонопольного законодательства на протяжении 3 лет бесплатно использовала имущество.

Прокуратура вынесла губернатору ЯНАО представление. В итоге департамент имущественных отношений направил в Арбитражный суд ЯНАО заявление о признании недействительным договор безвозмездного срочного пользования и истребовании из незаконного владения АО «Салехардагро» госимущества стоимостью 1,1 млрд. рублей.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 4 должностных лица, в том числе первый замдиректора департамента имущественных отношений автономного округа, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU