СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-03T09:39:01+03:00

Режим работы трех ямальских зимников зависит от времени суток Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На трех ямальских зимниках тяжелые машины пропускают только ночью, когда температура воздуха опускается ниже нулевой отметки. Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО опубликовал информацию о работе сезонных трасс 3 апреля.

С 8.00 - до 20.00 разрешен проезд автомобилей массой до 3,5 тонн, с 20-00 - до 08-00 допускается транспорт до 30 тонн. На трассу «Уренгое – Красноселькуп» пропускают только полноприводные машины. «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» и «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» доступны для всех видов авто.

Напомним, участок «Азовы – Теги» закрыт для всех видов авто с 1 апреля. Что касается сезонной автодороги «Салехард – Надым», здесь допускаются машины общей массой до 3,5 тонн. Движение грузовых авто ограничено до особого распоряжения.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU