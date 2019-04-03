СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-03T09:01:14+03:00

Новоуренгоец в споре сломал своей знакомой челюсть Фото: pixabay.com

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В Новом Уренгое в стоматологическую клинику обратилась женщина с переломом челюсти. Врач оказал помощь 28-летней пациентке и о криминальной травме сообщил в полицию.

Как выяснилось, у женщины на бытовой почве произошел конфликт со 33-летним знакомым. Взбешенный мужчина ударил подругу ладонью по лица.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Наказанием может стать три года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU