Новоуренгоец в споре сломал своей знакомой челюсть
На агрессора завели уголовное дело
Новоуренгоец в споре сломал своей знакомой челюсть Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое в стоматологическую клинику обратилась женщина с переломом челюсти. Врач оказал помощь 28-летней пациентке и о криминальной травме сообщил в полицию.
Как выяснилось, у женщины на бытовой почве произошел конфликт со 33-летним знакомым. Взбешенный мужчина ударил подругу ладонью по лица.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Наказанием может стать три года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU