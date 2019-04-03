В Салехарде вычислили нарушителей, устроивших снежную свалку

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-03T08:34:06+03:00

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В Салехарде выяснили, кто оставил кучи снега возле центра «Доверие» на улице Патрикеева. Оказалось, что устроили свалку жители близлежащих домов и частные компании. Факт подтвердился при помощи видео фиксации правонарушения.

Сотрудникам контрольной организации были представлены две видеозаписи. На место выезжали представители администрации города и МКУ «Салехардская дирекции единого заказчика».

После установки лиц, совершивших правонарушение, будет заведено дело об административном правонарушении, также наложен штраф, сообщили в мэрии.

Напомним, обращение о складировании снежных масс на стоянке центра «Доверие» появилось в соцсетях. Данная ситуация заинтересовала администрацию города, была сформирована рабочая группа на установление данного факта нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU