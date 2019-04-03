В Салехарде вычислили нарушителей, устроивших снежную свалку
В Салехарде выяснили, кто оставил кучи снега возле центра «Доверие» на улице Патрикеева. Оказалось, что устроили свалку жители близлежащих домов и частные компании. Факт подтвердился при помощи видео фиксации правонарушения.
Сотрудникам контрольной организации были представлены две видеозаписи. На место выезжали представители администрации города и МКУ «Салехардская дирекции единого заказчика».
После установки лиц, совершивших правонарушение, будет заведено дело об административном правонарушении, также наложен штраф, сообщили в мэрии.
Напомним, обращение о складировании снежных масс на стоянке центра «Доверие» появилось в соцсетях. Данная ситуация заинтересовала администрацию города, была сформирована рабочая группа на установление данного факта нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU