В Салехарде отметят Вороний день

СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-03T08:11:09+03:00

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Салехардцы отметят этнографический праздник «Ворна-хатл, или Вороний день». Он состоится 7 апреля в Городском саду в 14 часов.

- Жителей ямальской столицы познакомят с историей возникновения и традициями праздника. Согласно древним поверьям, именно ворона своим карканьем пробуждает природу к новой жизни. Ворона несёт Благую весть на Север, весну, тепло и солнце, - рассказали в Центральной библиотеке «Информационный центр». В хантыйских преданиях Ворона ассоциируется с женским духом, с мифологической небесной девой, богоматерью, покровительницей женщин, детей и семейного счастья.

Для участников праздника подготовили конкурсы, национальные спортивные игры «Перетягивание палки», «Метание аркана на рога оленя», «Прыжки через нарты». В заключение, по обычаям народа ханты, ямальцы, загадав желания, завяжут ленточки на символическом священном дереве, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU